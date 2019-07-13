أولى الجمهورية بالثانوية العامة "دمج": "أنا أسعد إنسانة على وجه الأرض"



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

حصلت "ألاء خيرت أسامة" الطالبة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات ببنها، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة ضمن طلاب "الدمج".

قصة كفاح "ألاء" تكللت أخيرًا بالنجاح، عقب حصولها على المركز الأول في الثانوية العامة، بعد أن تحدت إعاقتها التي أثرت في طريقة نطقها للكلام.

"أنا أسعد إنسانة على وجه الأرض".. هكذا أعربت "ألاء" عن سعادتها بحصولها على المركز الأول في شهادة الثانوية العامة، قائلة: "ده فخر ليا ولعائلتي.. والحمدلله ربنا كرمني ورفعت رأسهم".

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وأضافت أنها علمت خبر حصولها على الأولى في الثانوية العامة، عن طريق إتصال هاتفي من وزير التربية والتعليم، مشيرة إلى أن سعادتها لا توصف.

وأوضحت "ألاء"، أن نظام "الدمج" فرصة لدمج ذوي الهمم والإعاقة في المجتمع، والاختلاط بذويهم من الطلاب، مشيرة إلى أنها تهدي ذلك النجاح إلى أسرتها التي لم تبخل عليها يومًا، ووقفوا بجوارها دائمًا ولم يكفوا.

من ناحيتها قالت "رحاب عطا عبدالتواب" ربة منزل، ووالدة "ألا"، إنها فخورة بابنتها التي تحدت إعاقتها، واستطاعت عن طريق نظام "الدمج" أن تثبت نفسها أمام الجميع.

وأشارت والدة الطالبة، أن ابنتها أصيبت بتلعثم في الكلام أثناء مرحلة رياض الأطفال: "لكن الله عوضنا خيرًا وأصبحت من المتفوقين، وهي محبة للقراءة وتعتبر نجيب محفوظ مثلها الأعلى".