"مالقتش غير 2000 جنيه".. المتهم بقتل موظف يروي تفاصيل جريمته في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أدلى المتهم بقتل عجوز بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق في كفرالشيخ، باعترافات تفصيلية أمام فريق البحث الجنائي، بعد العثور على جثة الضحية متحللة داخل منزله.

واعترف المتهم "محمد ف." 30 سنة، جزار، ويقيم بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق، بارتكاب الجريمة، بقصد السرقة، ولعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة في منزله.

وقال المتهم في اعترافه، إنه يوم ارتكاب الجريمة تمكن من دخول منزل المجني عليه، من أحد النوافذ، وأثناء دخوله المنزل شاهده المجني عليه، فباغته بضربة على الرأس مستخدما قطعة خشبية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف المتهم أنه بعد التأكد من وفاته بحث في الشقة على مبالغ مالية، لكنه عثر على 2000 جنيه، وهاتف محمول، ترك بعدها الشقة وتخلص من أداة الجريمة، ثم لاذ بالفرار.

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وضبطت المسروقات بمعرفة ضباط مباحث مركز شرطة دسوق، عقب إرشاد المتهم عنها.

وتعود تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية الأمن، ببلاغ من "حسين مصباح القديم"، وشهرته "سمير القديم"، 48 سنة، باكتشاف وفاة خاله "السيد س." 70 سنة، على المعاش، في منزله.

وتبين وجود جثة المجني عليه مسجاة على الأرض داخل غرفة نومه في منزله.

كما تبين من المعاينة، أن المجني عليه لاتوجد فيه أي إصابات ظاهرية، وثبت سلامة جميع منافذ المنزل، ووجود بعثرة في محتويات غرفة النوم بالمنزل.