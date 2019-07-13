منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم علي مدينة كيسمايو الصومالية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة (كيسمايو) بالصومال - أمس الجمعة - وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقدم الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء

وأكد العثيمين وقوف المنظمة إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية

وكان 4 مسلحين على الأقل من حركة (الشباب) الصومالية المتطرفة قد هاجموا فندقا بمدينة (كيسمايو) الساحلية جنوبي البلاد مساء أمس الجمعة، وقاموا بتفجير سيارة مفخخة عند بوابة الدخول، أعقبه اقتحام مبنى الفندق، الذي كثيرا ما يتردد عليه ساسة وشيوخ قبائل ونواب. الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - أصدق عبارات العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.وأكد العثيمين وقوف المنظمة إلى جانب جمهورية الصومال الفيدراليةضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.وكان 4 مسلحين على الأقل من حركة (الشباب) الصومالية المتطرفة قد هاجموا فندقا بمدينة (كيسمايو) الساحلية جنوبي البلاد مساء أمس الجمعة، وقاموا بتفجير سيارة مفخخة عند بوابة الدخول، أعقبه اقتحام مبنى الفندق، الذي كثيرا ما يتردد عليه ساسة وشيوخ قبائل ونواب.

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