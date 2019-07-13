اعتقال 21 مهاجرًا إفريقيًا عقب اقتحامهم مقبرة بانثيون الفرنسية

اعتقلت الشرطة الفرنسية ،اليوم السبت، 21 مهاجرًا إفريقيًا بعد اقتحامهم أمس مقبرة "بانثيون" الشهيرة - التي يرقد فيها العديد من الشخصيات الفرنسية - للمطالبة بوثائق إقامة رسمية في البلاد.
ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية الناطقة بالإنجليزية عن السلطاتالفرنسية القول إن المعتقلين المذكورين سيظلون قيد الاحتجاز حتى يتم التحقيق معهم في انتهاكهم للتشريعات.
وقال الادعاء الفرنسي في العاصمة باريس إن أحد المتظاهرين تم اعتقاله بتهمة العنف ضد
من ناحية أخرى، تجمع حشدٌ صغير خارج مقر للشرطة بباريس حيث يتم احتجاز المهاجرين منددين بالاعتقال ومطالبين بإطلاق سراح من تم احتجازهم.
وكانت قوات الأمن الفرنسية قد اعتقلت الجمعة الماضية 37 شخصاً بعدما اقتحم حوالي 700 مهاجر غير شرعي مقبرة "بانثيون".
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