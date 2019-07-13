العسكري السوداني يحذر من وجود مندسين بقواته لتشوية صورته

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، علي وجود مندسين وأجهزة مخابرات وسط "قوات الدعم السريع" من أجل تشويه صورتها.

وقال الفريق محمد حمدان دقلو خلال مخاطبته حشدا جماهيريا بمنطقة حجر العسل بولاية نهر النيل، يوم السبت، إن هؤلاء المندسين قاموا بفبركة أكثر من 59 فيديو في يوم واحد من أجل تشويه صورة الدعم السريع.

وأضاف حميدتي أن أفراد "قوات الدعم السريع" ليسوا ملائكة، وأنهم بشر يمكن أن يخطئوا، لكنه

شدد على أن القانون سيطال كل من يرتكب الجرم من "قوات الدعم السريع".

وأكد نائب رئيس المجلس العسكري أن أحداث فض الاعتصام لو استمرت أكثر من 3 أيام، لكانت الخرطوم خالية من السكان بسبب العنف، مشددا على أنه لولا تدخل "قوات الدعم السريع"، لأصبحت الخرطوم غير ما هي عليه الآن. وأفاد بأن "قوات الدعم السريع" مظلومة بسبب تلك الاتهامات.

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وفي سياق آخر، طالب حميدتي قيادات "المؤتمر الوطني" الذين قاموا بنهب أموال الشعب بضرورة إعادتها إلى بنك السودان قبل فوات الأوان، متعهدا بمحاسبة كل من يثبت تورطه في اختلاس أموال الشعب. وأشار في تصريحاته إلى أن الحكم أساسه العدل، وأنه يجب أن تكون هنالك عدالة.

هذا، وبين حميدتي أن علاقة "المجلس العسكري" بـ "قوى إعلان الحرية والتغيير" لم تكن علاقة عداء وإنما هي شراكة حقيقية، مشيرا إلى وجوب وضع أياديهما فوق بعض من أجل إنقاذ السودان وتجنب الانزلاق في المشاكل، موضحا أن المجلس العسكري ليس لديه أطماع في الحكم.

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