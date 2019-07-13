البرلمان العراقي: نرى في الاتحاد الأوروبي شريكًا أساسيًا

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت، أن العراق يرى في الاتحاد الأوروبي شريكًا أساسيًا ، مشيرًا إلى أن العراق يريد تشجيع الاستثمار الأوروبي في البلاد وزيادة التعاون في جميع المجالات.

وقال عبد المهدي، خلال لقائه بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني ، وفقا

لقناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن العراق بانتصاره على تنظيم "داعش" الإرهابي قدم ثمنا باهضا ، وكانت آثار هذا الانتصار مهمة للعراق والمنطقة والعالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.من جهتها، أكدت موجريني أنها قد شاهدت بغداد الآن غير ماشاهدته في المرة السابقة، وأن هناك تغيرًا كبيرًا نحو الأفضل، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من زيارتها إلى بغداد هو التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للعراق سياسيًا ومعنويًا وماديًا، وكذلك لإظهار التكاتف معه.وأضافت أن العراق أحد أفضل شركاء الاتحاد الأوروبي، ونشيد بنجاح السياسة العراقية الخارجية المتوازنة في المنطقة، داعية إلى الاستمرار بهذه السياسة.

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