اتفاق روسي كازاخستاني بشأن ترسيم الحدود

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن اتفاق روسيا وكازاخستان على ترسيم أجزاء معينة من حدودهما المشتركة خلال اجتماع للجنة ترسيم الحدود بين البلدين عقد في مدينة سامارا الروسيةفي الفترة ما بين 8 و12 يوليو الجاري.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أقر الجانبان مسودات
ومن المقرر أن تستضيف كازاخستان الاجتماع التالي للجنة في أغسطس المقبل.
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