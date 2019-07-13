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اتفاق روسي كازاخستاني بشأن ترسيم الحدود

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كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن اتفاق روسيا وكازاخستان على ترسيم أجزاء معينة من حدودهما المشتركة خلال اجتماع للجنة ترسيم الحدود بين البلدين عقد في مدينة سامارا الروسية

في الفترة ما بين 8 و12 يوليو الجاري.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أقر الجانبان مسودات

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وثائق نهائية بشأن ترسيم أجزاء معينة من الحدود الروسية الكازاخية، وناقش الجانبان أعمال ترسيم الحدود الميدانية والأعمال المتعلقة بالمجالس التشريعية"، مشيرة إلى أن المحادثات عقدت في أجواء ودية.
ومن المقرر أن تستضيف كازاخستان الاجتماع التالي للجنة في أغسطس المقبل.
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