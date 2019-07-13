مقتل 3أشخاص وإصابة 18 آخرين جراء الهجوم على فندق بأفغانستان

قتل 3 من رجال الأمن الأفغاني وأصيب 18 بينهم مدنيين على الأقل في الهجوم الذي شنه مسلحون على فندق في مدينة قلعة ناو مركز إقليم بادجيس شمال غرب أفغانستان.

وقال مدير صحة ولاية بادجيس عبد اللطيف روستايي - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم /السبت/ - "إنه حتى الآن لدينا 3 قتلى و18

جريحا جراء هجوم اليوم، موضحا أن القتلى من رجال الأمن والجرحى هم 12 رجل أمن و6 مدنيين، لافتا إلى أن اثنين من المصابين يعانيان من إصابات بليغة".

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