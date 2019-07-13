قتل 3 من رجال الأمن الأفغاني وأصيب 18 بينهم مدنيين على الأقل في الهجوم الذي شنه مسلحون على فندق في مدينة قلعة ناو مركز إقليم بادجيس شمال غرب أفغانستان.
وقال مدير صحة ولاية بادجيس عبد اللطيف روستايي - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم /السبت/ - "إنه حتى الآن لدينا 3 قتلى و18
اقرأ أيضاً
أفغانستان: اعتقال 50 شخصًا يشتبه في صلتهم بحركة طالبان
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3أشخاص وإصابة 18 آخرين جراء الهجوم على فندق بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.