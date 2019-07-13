الأردن تدين الهجوم الإرهابي على مدينة كيسمايو الصومالية

بأشد العبارات أدان الأردن، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا بمدينة كيسمايو الصومالية، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة- في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية / بترا/ - تضامن بلاده مع حكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى
وعبر القضاة عن خالص التعازي وصادق المواساة بالضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا موقف المملكة الأردنية الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.
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