العراق يؤكد حرصه على سلامة المقرات الدبلوماسية

أكد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم خلال لقائه اليوم السبت، سفير دولة البحرين في بغداد صلاح علي المالكي، حرص الحكومة العراقية على سلامة المقرات الدبلوماسية، فيما جدد رفض واستنكار بلاده للاعتداء على مبنى سفارة مملكة البحرين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "وزير الخارجية استقبل اليوم في مكتبه صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين في بغداد، حيث أكد السفير على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقة".

وأضافت الوزارة، أن "سفير مملكة البحرين في بغداد أشاد بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة".

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من جانبه، جدد الحكيم "رفض واستنكار جمهورية العراق للاعتداء الآثم على مبنى سفارة مملكة البحرين"، مشدداً على "حرص الحكومة العراقية على ضمان كل ما يلزم من أجل أمن وسلامة المقرات الدبلوماسية في العراق".

وأعرب عن اعتزازه بـ"العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين"، مستعرضاً "سبل تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يلبي الرغبات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، الدبلوماسية، ونرحب بعودة السفير صلاح علي المالكي لاستئناف مهام عمله الدبلوماسي في جمهورية العراق ووضع كافة الإمكانيات من أجل نجاح مهمته".

وأعلن السفير البحريني في العراق صلاح المالكي، أمس الجمعة استئناف عمله في بغداد. وكانت مملكة البحرين قد استدعت في 28 يونيو الماضي، سفيرها في بغداد للتشاور، بعد حادثة الاعتداء على سفارتها.