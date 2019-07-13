الجيش يقتل 20 حوثياً في معارك شرقي اليمن

أعلنت قوات الجيش اليمني مساء اليوم السبت، مقتل 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في معارك مسلحة في محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وقال موقع الجيش اليمني"سبتمر نت"، إن "عشرين عنصراً من مسلحي الحوثيين قُتلوا جراء اشتباكات دارت في مديرية صرواح، غربي المحافظة".

وأوضح الموقع، أن المعارك اندلعت إثر محاولة تسلل عناصر من ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع الجيش في منطقة ميسرة. وأكد الجيش إحباط تلك المحاولة وإجبار الحوثيين على الفرار، بحسب الموقع.

في السياق نفسه، ذكر موقع الجيش، أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، استهدفت تجمعات الميليشيات في الجبهة ذاتها، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرح في صفوفها، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.