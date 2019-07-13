نائب رئيس "الانتقالي السوداني" يؤكد الشراكة مع "الحرية والتغيير"

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي"، اليوم السبت، إن هناك "شراكة حقيقية" مع "قوى الحرية والتغيير"، مشيراً إلى أن الهدف هو الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وأكد دقلو في كلمة ألقاها أمام أهالي في منطقة حجر العسل في ولاية نهر النيل، أن "هناك شراكة حقيقية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير"، مشيراً إلى أن المجلس العسكري السوداني هدفه الوحيد هو "الوصول بالسودان إلى بر الأمان".

وأوضح أن هناك مندسين وأجهزة مخابرات تعمل على تشويه صورة قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن تسريب فيديوهات "بعضها مفبرك، أكبر دليل على ذلك"، مؤكداً أن أي تجاوزات صدرت من جانب أفراد في الدعم السريع، سيتم التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها.

وفي الإطار، أكد المجلس العسكري الانتقالي السوداني عدم صحة الأنباء التي أوردتها بعض الجهات حول تأجيل جلسة اليوم السبت مع قوى إعلان الحرية والتغيير، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

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وأوضح المجلس في بيان صحفي أصدره اليوم، أن جلسة اليوم ستناقش الوثيقة الدستورية وفقاً لما حددته الوساطة الأفريقية، وسيكون ذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي بفندق كورنثيا بالخرطوم.

وكان وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، قد أعلن تأجيل الاجتماع الذي كان مُقرراً مساء اليوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى غد الأحد. وأوضح ولد لبات أن التأجيل تم بطلب من الطرفين لمزيد من التشاور ومزيد من التحضير.

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وكان الوسيط الأفريقي قد ذكر في وقت سابق أن اللجنة السامية للقانونيين، انتهت من صياغة الاتفاقية، ودعا الأطراف السودانية لاستلامها.