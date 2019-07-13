كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يعلن عن تشكيل قيادة عسكرية فضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن تشكيل قوة فضائية عسكرية، ستكون في النهاية جزءا من القوات الجوية لبلاده.

وجاء إعلان ماكرون عن تشكيل قوة فضائية عسكرية، في خطاب ألقاه عشية احتفالات اليوم الوطني، غدا الأحد 14 يوليو.

وقال ماكرون أمام عسكريين في وزارة الجيوش في باريس: "لضمان تطور وتعزيز قدراتنا الفضائية، سيتم تشكيل قيادة كبرى للفضاء في سبتمبر المقبل ضمن سلاح الجو، الذي سيسمى على المدى الطويل "سلاح الجو والفضاء".

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ويعكس إعلان ماكرون، مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية، برعاية الرئيس دونالد ترامب، وفقا لرويترز.

وكان ترامب قد أمر بإنشاء فرع سادس للجيش الأمريكي للتركيز على الفضاء في خطوة قال منتقدوها إنها قد تضر بالقوة الجوية، بينما يقول مسؤولون إنها تحتاج موافقة الكونغرس.

غير أن الجيش الأمريكي يمكنه إنشاء قيادة قتالية موحدة للفضاء مثل تلك التي أنشأها للتركيز على الفضاء الإلكتروني.

والولايات المتحدة عضو في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 التي تحظر نشر أسلحة دمار شامل في الفضاء وتجيز استخدام القمر وغيره من الأجرام السماوية للأغراض السلمية فقط.