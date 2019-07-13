كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد توحيد المقاومة المشتركة.. انتصارات بالجملة على جماعة الحوثي الإرهابي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالتزامن مع قرار توحيد المقاومة المشتركة في اليمن، تتجدد الانتصارات على جماعة الحوثي الإرهابية، وهذا ما حدث اليوم، حيث تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، خسائر فادحة بنيران الجيش اليمني ومقاتلات التحالف العربي، وذلك في محافظات الجوف والبيضاء والحديدة.

انتصارات الجوف

ففي محافظة الجوف قتل عدد من العناصر الحوثية، في معارك مع قوات الجيش الوطني شمال مديرية المتون.

وقال الجيش اليمني إن مواجهات عنيفة دارت قرب تلة "قعيطة" بسلسلة جبال حام شمال مديرية المتون، بعد محاولة مليشيا الحوثي استعادتها.

إفشال محاولة التسلل

وتمكنت قوات الجيش الوطني من إفشال محاولة التسلل الحوثية، وتكبيدها عددا من القتلى والجرحى، فيما فككت قوات الجيش الوطني، في ذات الجبهة، عبوتين ناسفتين، زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، في ذات المنطقة.

غارات متفرقة

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وفي محافظة البيضاء، شنت مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات، على مواقع لمليشيا الحوثي في جبهة ناطع.

وأسفرت الغارات التي استهدفت مواقع الحوثيين بجبل أكبار، عن مقتل وجرح عدد من العناصر الانقلابية، وتدمير آليات عسكرية مختلفة.

انتصارات الحديدة

وفي محافظة الحديدة، صدت قوات الجيش الوطني هجوما لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وحاولت مليشيا الحوثي التقدم من مواقع تمركزها في مديرية زبيد، باتجاه مواقع الجيش في مديرية التحتيا، فيما أحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش اليمني مقتل 20 حوثيا على الأقل بكمين محكم بجبهة صرواح، غرب محافظة مأرب، شرقي البلاد.