كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد السماري:الجيش المصري دمر أحلام أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طمأن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الشعب المصري عليه إثر تعرضه لمحاولة اغتيال بمدينة بني غازي أول أمس الخميس.

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الهجوم الانتحاري أسفر عنه عشرات الجرحى من المدنيين والعسكريين.

وشن "المسماري"، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أنه يعبث بالأمن الليبي حيث أنه يرسل المتفجرات والأسلحة والتمويل اللازم للجماعات الإرهابية الموجودة بليبيا.

وأوضح "المسماري"، أن "أردوغان " لا يعير أي اهتمام بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالشأن الليبي، لافتا إلى أن تركيا دخلت في معركة مباشرة مع الجيش الوطني الليبي.

وتابع "المسماري": "الجيش المصري دمر أحلام أردوغان حينما تم القضاء على الإخوان، طرابلس ستعود قريبا لأرض الوطن وسيتم تطهيرها من الإرهابيين، نهاية أحلام الشيخة موزة وأمير قطر وتركيا في ليبيا قربت للغاية".