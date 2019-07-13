كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 5 أشخاص فى اليوم السابع لمهرجان الثيران بإسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الصليب الأحمر، إن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بسبب إصابات لحقت بهم في اليوم السابع من سباق الثيران في مهرجان سان فيرمين السنوي في مدينة بامبلونا الإسبانية اليوم السبت.

وفي كل صباح من 7 إلى 14 يوليو، يصطف الآلاف من الناس، الذين يرتدي الكثير منهم قمصان بيضاء تقليدية مع أوشحة حمراء، في الشوارع الضيقة في المدينة التي تعود للقرون الوسطى للمشاركة في التقليد القديم المتمثل في الركض مع الثيران.

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وفي مطاردة بطول 875 مترًا (950 ياردة)، يتنافس نصف دستة من الثيران العدوانية على طول مسار متعرج إلى حلبة مصارعة الثيران في المدينة، مع بعض الجماهير الذين يركضون جنبًا إلى جنب أثناء محاولتهم تفادي الأبواق وختم الحوافر .

ووفقاً لوكالة رويترز، قال الصليب الأحمر إن المصابين لم تنطحهم الثيران هذه المرة، وأصيب اثنان بجروح في ذراعهما بعد سقوطهما، بينما أصيب اثنان آخران في كدمة في الرأس وواحدة في إصابة في الصدر.

وقُتلت الثيران في الحلبة في وقت لاحق من اليوم.