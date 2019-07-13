كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضراب عام فى باكستان ضد إجراءت صندوق النقد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت الأسواق وتجار الجملة في جميع أنحاء باكستان اليوم السبت في إضراب من جانب الشركات ضد الإجراءات التي طلبها صندوق النقد الدولي لقمع التهرب الضريبي ودعم المالية العامة في البلاد.

وفي كراتشي، المدينة التجارية الرئيسية في البلاد، تم إغلاق حوالي 80% من الأسواق التي تتعامل في البضائع السائبة، كما قال عتيق مير رئيس تحالف تجار كل كراتشي، التي تمثل مئات الأسواق في المدينة.

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وقال مير، "لقد تسببت سياسات الحكومة في عدم الثقة في التجارة والصناعة"، مضيفًا أن التجار كانوا يناضلون بالفعل مع مسؤولي الضرائب الفاسدين الذين يطالبون بالرشوة.

ووفقاً لوكالة رويترز، تمت الدعوة إلى إضرابات مماثلة في المراكز التجارية الكبرى الأخرى، بما في ذلك مدينة لاهور الشرقية، روالبندي، بالقرب من العاصمة إسلام أباد، ومولتان، موطن صناعة السيراميك الشهيرة.

ولم تنضم جميع جمعيات رجال الأعمال إلى الإضراب، لكن هذه الخطوة تؤكد على الضغوط التي تواجه حكومة رئيس الوزراء عمران خان، والتي وصلت إلى السلطة العام الماضي وعدت بملايين من الوظائف الجديدة وإجراءات الرفاهية لمساعدة الفقراء.