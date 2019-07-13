أنفال.. حكاية تلميذة أصيبت بمرض نادر سبب عنف معلمتها -فيديو

فيديو: يونس الميموني

عبرت أم الطفلة أنفال، أمس الجمعة، بأصيلة، بحرقة كبيرة عن معاناتها مع ابنتها، التي أصيبت بمرض نادر بعد تعرضها للعنف الجسدي من طرف أستاذتها.

وكشفت والدة الضحية لـ “اليوم24” أن ابنتها كانت تعيش حياة عادية، قبل أن تتعرض لضربة قوية من أستاذتها على مستوى رأسها، ليغمى عليها داخل القسم، حيث تم نقلها عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى المحلي في أصيلة.

وأبرزت أم الضحية، أنه بعد الحادثة فقدت أنفال البصر والقدرة على الكلام والحركة، بسبب تلف دماغي أصابها، وهو ما اضطر بالأم أن تطرق أبوب العديد من الأطباء المختصين في الجهاز العصبي، قبل أن يتم تشخيص حالة الابنة على أنها أصيبت بمرض نادر يسمى “المويا مويا”.

وطالبت الأم ذوي القلوب الرحيمة، لمساعدتها من أجل إيجاد طبيب يحتضن حالة ابنتها، إذ تَأملُ أن تعود طفلتها ذات يوم لحياتها الطبيعية.

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