بعد تعاقده مع الدادوي.. الرائد السعودي يعزز صفوفه بلاعب مغربي آخر

أكدت منابر إعلامية سعودية، أن نادي الرائد السعودي لكرة القدم، في طريقه إلى إعلان تعاقده مع اللاعب المغربي محمد فوزير، خلال الساعات القادمة.

وكشفت المصادر ذاتها، أن فوزير سيخضع لفحوصات طبية بفريق الرائد، في أفق الإعلان الرسمي عن ضمه إلى صفوف فريقه الجديد.

وأضافت، نقلا عن فهد المطوع رئيس الرائد، قوله إن اللاعب المغربي لا تفصله سوى خطوة واحدة على التوقيع في كشوفات ثامن ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ولعب صاحب 27 عاما، الموسم الماضي بنظام الإعارة لنادي أحد، قادما من النصر، الذي مازال يملك عقدا يمتدا لموسم واحد مع فوزير.

وسيكون الرائد في حال اتمام صفقة فوزير، قد ضم ثاني لاعب مغربي، بعد أيام من تعاقده مع جلال الداودي قادما من فريق حسنية أكادير.