مولودية وجدة يتعاقد مع خوخوش قادما من الدفاع الجديدي

عزز فريق مولودية وجدة لكرة القدم، صفوفه باللاعب حسين خوخوش، قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

وانضم خوخوش إلى سندباد الشرق، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، سيدافع خلاله على ألوان الفريق الوجدي، الباحث عن الظهور بمستوى جيد في منافسات السنة المقبلة.

ويشغل صاحب 26 عاما، مركز جناج هجومي، علما أنه حل وصيفا لهداف البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، قبل موسمين عندما كان لاعبا لأولمبيك الدشيرة.

ويسعى مسؤولو المولودية الوجدية، من وراء هذا التعاقد إلى تقوية التركيبة البشرية للفريق، وتوسيع خيارات الجزائري عبد الحق بنشيخة، المدرب الجديد لمولودية وجدة، خلفا لعزيز كركاش، حيث تراهن مكونات سندباد الشرق على الذهاب بعيدا في مسابقتي البطولة الاحترافية، وكأس العرش، اللتين سينافس عليهما الفريق في موسمه القادم.