إصابة متوسطة لغريق من يافة الناصرة بنهريا والبحث عن آخر بجسر الزرقاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرّض شاب من يافة الناصرة، اليوم السّبت، للغرق في بحر "نهريا"، فيما لا تزال أعمال بحث جارية عن غريق آخر في جسر الزرقاء.

وعُلِم أن الغريق من يافة الناصرة، يبلغ من العمر 28 عامًا، وكان يسبح في أحد الشواطئ بنهريا، حينما تعرّض للغرق، ووُصفت حالته بالمتوسطة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى الشاطئ، الإسعافات الأولية للغريق المصاب، ثم نُقِل بعدها إلى مستشفى "الجليل الغربي" بنهريا لاستكمال تلقّي العلاج.

وجاء في التفاصيل أن الشاب كان بوعيه عند قدوم الطاقم الطبيّ، الذي أوضح أن حالته مُستقرّة.

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وفي جسر الزرقاء، فُقِدت آثار الشاب سليمان محمود جربان أبو الترك، الذي كان يسبح هناك، وما تزال عمليات البحث المكثّفة عنه، جارية في المكان.

وجاء في التفاصيل أن شقيق المفقود، حاول إنقاذه وإخراجه من المياه، لكن محاولته باءت بالفشل.

ويُشارك في عملية البحث المستمرّة؛ صيادون ومنقذون، وقوات من خفر السواحل، بالإضافة إلى أهالٍ من جسر الزرقاء.

ووُجِّهت دعوة لجميع المستجمين هناك، لضرورة الحذر، والسباحة في الأماكن المعدة لذلك، والتي تتوفر فيها خدمات الإنقاذ.