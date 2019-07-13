ريال مدريد يكشف سبب غياب زيدان عن معسكره!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، غادر معسكر فريقه التحضيري للموسم الجديد، أمس الجمعة، بسبب وفاة شقيقه فريد زيدان.

ووقف لاعبو الفريق الملكي دقيقة حداد قبل بدء التدريبات على ملعب فريق مونتريال إمباكت، الذي بدأ به الفريق معسكره التحضيري للموسم الجديد منذ العاشر من الشهر الجاري، حسبما أعلن النادي في بيان له.

وغادر زين الدين زيدان معسكر الفريق في مدينة مونتريال الكندية "لأسباب شخصية"، وذلك بعد 3 أيام من وصوله إليها لقيادة الفريق خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد.

ومنذ رحيله عن المعسكر، يتولّى مساعدو زيدان، دافيد بيتوني وحميدو مساعدي، تدريب الفريق حتى هذه اللحظة.

وستكون أولى مباريات الميرنغي هذا الصيف أمام بايرن ميونخ الألماني يوم 21 تموز/يوليو المقبل على ملعب (إن آر جي).