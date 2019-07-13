يوفنتوس يصر على ضم نجم ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يواصل مساعيه من أجل الحصول على خدمات نجم ريال مدريد الإسباني، إيسكو، خلال الميركاتو الصيفي.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلا عن تقارير إيطالية، إن يوفنتوس لازال مُصمما على ضم إيسكو، رغم أن اللاعب ليس على وشك الرحيل في الوقت الحالي.
وكان زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قد عقد جلسة مع إيسكو، لإبلاغه بأنه سيكون ضمن خططه، ولكن على مقاعد البدلاء في الموسم الجديد.
وتأمل إدارة البيانكونيري أن يُغير إيسكو رأيه قبل نهاية سوق الانتقالات، عندما يتأكد من أنه لن يحظى بفرصة حقيقية بالموسم المقبل.
وأشارت إلى أن ريال مدريد طلب الحصول على 80 مليون يورو، للتخلي عن إيسكو، لكن يوفنتوس لن يدفع هذا المبلغ، رغم أنه متوفر لديه حاليًا.
وأفادت بأن يوفنتوس واثق من أنه بمرور الوقت سوف يتخلى ريال مدريد عن مطالبه المادية المرتفعة، في ظل سعيه لضم بول بوغبا، لاعب اليونايتد، وسيقوم بتخفيض قيمة بيع إيسكو، أملا في تسريع رحيله وجلب أموال لإتمام صفقة النجم الفرنسي.
وختمت "عندما يتخذ ريال مدريد تلك الخطوة، ستتحرك إدارة السيدة العجوز لحسم الصفقة".
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