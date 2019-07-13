شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف اليمنية تعلن استكمال الترتيبات النهائية لاستقبال حجاج اليمن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:20 مساءً, 13 يوليو 2019 م أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية استكمال الترتيبات النهائية لاستقبال حجاج اليمن البالغ عددهم 24 ألف حاج للموسم الحالي.

وقال الوزير أحمد عطية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” إن الوزارة انتهت من تجهيز المساكن والتغذية والنقل وفقاً للشروط والمعايير المتبعة كل عام، وأن طاقم بعثة الحج اليمنية يعمل بشكل متواصل على متابعة كافة الإجراءات حتى يصل الحجاج ويؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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