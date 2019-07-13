وزير الداخلية يوجه بسحب الحماية من محافظ واسط بعد اعتدائه على ضابط

وجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، السبت، بسحب الحماية من محافظ واسط محمد المياحي بعد اعتدائه على ضابط بإحدى السيطرات.
وأضاف معن، أن "الضابط المعتدى عليه حرّك دعوى قضائية ضد محافظ واسط".
واعتبر الناطق باسم الداخلية، الاعتداء على المؤسسة الامنية بأنه "أمر مرفوض"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ حزمة من الاجراءات ضد المحافظ، من ضمنها سحب الحماية أيضاً من مبنى المحافظة".
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت في وقت سابق من، اليوم السبت، فيديو يظهر قيام محافظ واسط محمد بالاعتداء على أحد الضباط في سيطرة اللج بمحافظة واسط.
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