وزير الداخلية يوجه بسحب الحماية من محافظ واسط بعد اعتدائه على ضابط

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الداخلية وجه بسحب الحماية من محافظ واسط بعد ان اعتدى على احد الضباط خلال الواجب في احدى السيطرات الامنية".

وأضاف معن، أن "الضابط المعتدى عليه حرّك دعوى قضائية ضد محافظ واسط".



واعتبر الناطق باسم الداخلية، الاعتداء على المؤسسة الامنية بأنه "أمر مرفوض"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ حزمة من الاجراءات ضد المحافظ، من ضمنها سحب الحماية أيضاً من مبنى المحافظة".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت في وقت سابق من، اليوم السبت، فيديو يظهر قيام محافظ واسط محمد بالاعتداء على أحد الضباط في سيطرة اللج بمحافظة واسط.

