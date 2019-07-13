محافظ النجف: وضع المحافظة الامني جيد جدا وسنرفع اغلب السيطرات الداخلية

اكد محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، ان وضع المحافظة الامني "جيد جدا"، مبينا ان المحافظة تعتزم رفع السيطرات الداخلية. وقال الياسري في حديث لـ الخليج 365، "نحن بصدد رفع اغلب السيطرات الداخلية ووضعنا الامني جيد جدا بسبب تأمين البادية والطرق الخارجية وفتح حتى طرق المدينة القديمة المغلقة". يشار الى ان محافظة النجف تتمتع باستقرار امني في اغلب مناطقها، كما زارها وزير الداخلية ياسين الياسري في الـ28 من حزيران الماضي وعقد اجتماعا في مقر شرطتها واكد على دعم الاجهزة الامنية فيها.



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