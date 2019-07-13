احباط أكبر عملية تهريب للبنزين بواسطة الصهاريج من نينوى

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن إحباط أكبر عملية تهريب للبنزين بواسطة الصهاريج من محافظة نينوى. وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اللواء ٣٠ في الحشد الشعبي تمكن من إفشال أكبر عملية فساد وتهريب للبنزين بواسطة الصهاريج من محافظة نينوى". وأضاف أن "العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة".



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