ناشطون يرحبون بمنتخبات غرب آسيا بهاشتاغ 'مرحبتين عيوني'

وفيما يلي ابرز المعلومات عن البطولة التي ستقام في مدينتي اربيل وكربلاء:
-تنطلق البطولة في يوم 2 آب وتنتهي في الـ14 من الشهر ذاته.
-المجموعة الاولى المتكونة من [العراق، لبنان،سوريا، فلسطين، اليمن] ستلعب مبارياتها في كربلاء.
-المجموعة الثانية المتكونة من [الاردن، السعودية، الكويت، البحرين] ستلعب مبارياتها في اربيل.
-سيتم لعب مباراتين في كل يوم مباراة عند الساعة الـ7:30 و مباراة اخرى عند الساعة الـ 10:30.مساءً بتوقيت بغداد.
-متصدر كل مجموعة يتأهل مباشرة الى النهائي ولاتوجد مباراة نصف نهائي.
-المواجهات ستحدد من خلال قرعة سيتم عملها في مقر اتحاد كرة القدم في الـ20 من الشهر الجاري.
-منتخبات المجموعة الاولى ستقيم في فندق البارون في كربلاء ومنتخبات المجموعة الثانية ستقيم في فندق الشيراتون في اربيل.
-افتتاح البطولة سيقام في ملعب كربلاء الدولي بين منتخبنا الوطني ومنتخب اخر ستحدده القرعة.
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