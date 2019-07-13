ناشطون يرحبون بمنتخبات غرب آسيا بهاشتاغ 'مرحبتين عيوني'

واطلق الناشطون هاشتاغ "#العراق يحتضن بطولة #غرب_اسيا ،فأهلا وسهلا بكل الدول المشاركة: الكويت ، # السعودية ، #سوريا ، #الاردن ، #لبنان ، #اليمن ، #فلسطين ، #البحرين.. غرب_اسيا.. #مرحبتين_عيوني".

وفيما يلي ابرز المعلومات عن البطولة التي ستقام في مدينتي اربيل وكربلاء:



-تنطلق البطولة في يوم 2 آب وتنتهي في الـ14 من الشهر ذاته.

-المجموعة الاولى المتكونة من [العراق، لبنان،سوريا، فلسطين، اليمن] ستلعب مبارياتها في كربلاء.

-المجموعة الثانية المتكونة من [الاردن، السعودية، الكويت، البحرين] ستلعب مبارياتها في اربيل.

-سيتم لعب مباراتين في كل يوم مباراة عند الساعة الـ7:30 و مباراة اخرى عند الساعة الـ 10:30.مساءً بتوقيت بغداد.

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-متصدر كل مجموعة يتأهل مباشرة الى النهائي ولاتوجد مباراة نصف نهائي.



-المواجهات ستحدد من خلال قرعة سيتم عملها في مقر اتحاد كرة القدم في الـ20 من الشهر الجاري.

-منتخبات المجموعة الاولى ستقيم في فندق البارون في كربلاء ومنتخبات المجموعة الثانية ستقيم في فندق الشيراتون في اربيل.

-افتتاح البطولة سيقام في ملعب كربلاء الدولي بين منتخبنا الوطني ومنتخب اخر ستحدده القرعة.

