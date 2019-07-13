محافظ البصرة: القوات الأمنية ستتصدى لمن يحاول ان يعيد المحافظة لمربع الحرق

وقال العيداني في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "من يحشد للتظاهرات عليه تقديم طلب رسمي للمحافظ بصفته رئيس اللجنة الامنية العاليا في المحافظة لغرض توجيه القيادات الأمنية بحماية تلك التظاهرات".واضاف العيداني، أن "الخروج بالتظاهرة التي سيكون عنوانها سلمي ومضمونها سيؤجج الوضع مجددا في المحافظة"، لافتا الى ان "القوات الأمنية ستتصدى لمن يحاول ان يعيد البصرة الى مربع الحرق والتخريب".

وتابع العيداني، أن "اي شخص يدخل لمحافظة البصرة لقيادة التظاهرات سيتم مساءلته من الأجهزة الامنية عن سبب المجيء للمحافظة وأسباب الإقامة فيها".

