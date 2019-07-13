تنسيقياتها: تظاهرة الجمعة ستكون مليونية وفي ١٤ محافظة

كشفت تنسيقية تظاهرة ١٩ تموز التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، انها ستكون في ١٤ محافظة وباعداد مليونية للمطالبة بالخدمات العامة.
وقال منسق التظاهرة خليل الناجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التظاهرة المرتقبة التي ستكون في ١٤ محافظة عراقية تظاهرة سلمية والجماهير ستطالب فيها بالخدمات التي تشهد نقصاً شديداً بالاضافة الى المطالبة بتوفير فرص العمل وكشف الفاسدين ونبذ المحاصصة المقيتة".
وأضاف أن "هذه التظاهرات ستستمر لحين تحقيق مطالبها ولن تتوقف من دون ان يلمس المواطن تحسناً في الخدمات وتوفير فرص عمل خاصة للخريجين وباقي شرائح المجتمع من الشباب".
وأضاف أن "هذه التظاهرات ستستمر لحين تحقيق مطالبها ولن تتوقف من دون ان يلمس المواطن تحسناً في الخدمات وتوفير فرص عمل خاصة للخريجين وباقي شرائح المجتمع من الشباب".
وأوضح الناجي، أن "الجماهير متلهفة لهذه التظاهرة ونتوقعها ان تكون مليونية".
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