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اكاديمي يقدم مشروعاً لاصلاح الرياضة العراقية

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2019-07-13 | 18:47

اكاديمي يقدم مشروعاً لاصلاح الرياضة العراقية

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اقترح الاكاديمي الرياضي العراقي، المستشار في هيئة الشباب والرياضة الاماراتية، ريسان خريبط، خطوات اصلاح العراقية عن طريق مشروعه الذي تم اختزاله في 2200 صفحة مطبوعة.
وقال خريبط في حديث للسومرية نيوز، إن "المشروع يهدف الى معالجة الاداء الاولمبي والرياضي بشكل عام للرياضة العراقية"، مبيناً ان "الجذور ترجع الى 70 سنة مضت، للخروج من الازمة التي تعاني منها الرياضة العراقية واصلاحها".

واوضح بالقول، أن "اولى خطوات الاصلاح، هي نسف كل المفاهيم الخاطئة التي ترسخت عبر السنين، وترك الاساليب المتبعة الموروثة منذ عقود".

وبين أن "هذا المشروع متشابك بكل تفاصيله الدقيقة والذي ارهقني لسنوات من البحث والتنقيب والترجمة والكتابة والتقارير المختلفة التي افرزتها بنوك المعلومات واللقاءات المختلفة مع اصحاب الشان من مختلف بلدان العالم، لحين الوصول لهذا المشروع".

وتابع "لقد تم التواصل والاتفاق باحدى الجهات في العراق لطرح هذا المشروع الاستراتيجي المقترح ومناقشته".


واشار الى ان "المشروع شمل العديد من الجوانب في الرياضة العراقية واحتوى على 6000 صفحة مكتوبة وتم اختزالها الى 2200 صفحة مطبوعة وستطرح للمناقشة بعد تحديد الموعد مع الجهة الراعية لهذا المشروع الرياضي الوطني".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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