اكاديمي يقدم مشروعاً لاصلاح الرياضة العراقية

وقال خريبط في حديث للسومرية نيوز، إن "المشروع يهدف الى معالجة الاداء الاولمبي والرياضي بشكل عام للرياضة العراقية"، مبيناً ان "الجذور ترجع الى 70 سنة مضت، للخروج من الازمة التي تعاني منها الرياضة العراقية واصلاحها".واوضح بالقول، أن "اولى خطوات الاصلاح، هي نسف كل المفاهيم الخاطئة التي ترسخت عبر السنين، وترك الاساليب المتبعة الموروثة منذ عقود".

وبين أن "هذا المشروع متشابك بكل تفاصيله الدقيقة والذي ارهقني لسنوات من البحث والتنقيب والترجمة والكتابة والتقارير المختلفة التي افرزتها بنوك المعلومات واللقاءات المختلفة مع اصحاب الشان من مختلف بلدان العالم، لحين الوصول لهذا المشروع".

وتابع "لقد تم التواصل والاتفاق باحدى الجهات الرياضية في العراق لطرح هذا المشروع الاستراتيجي المقترح ومناقشته".



واشار الى ان "المشروع شمل العديد من الجوانب في الرياضة العراقية واحتوى على 6000 صفحة مكتوبة وتم اختزالها الى 2200 صفحة مطبوعة وستطرح للمناقشة بعد تحديد الموعد مع الجهة الراعية لهذا المشروع الرياضي الوطني".