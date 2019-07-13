الإرياني يستنكر صمت جريفيث إزاء جرائم الحوثي

استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، السبت، صمت المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، إزاء أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي بحق 30 من الشخصيات اليمنية.

وأوضح الإرياني أن موقف المبعوث الأممي من الممارسات الحوثية يشكل "ضبابية" تميز ردود أفعاله إزاء الجرائم التي ترتكبها المليشيا، الأمر الذي يجدد التساؤلات حول أدائه في اليمن.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر: "نستغرب عدم صدور أي موقف من المبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث حتى الآن على خلفية إصدار المليشيا الحوثية المدعومة من إيران أحكاماً قضائية "غير قانونية" بإعدام 30 من السياسيين والإعلاميين والناشطين، في انقلاب مكتمل الأركان على اتفاقية السويد بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين".

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وأضاف "هذا الصمت المطبق من المبعوث الخاص لليمن على جريمة محاكمة المليشيا الحوثية للمختطفين وأحكام الإعدام بحقهم في سابقة خطيرة لم تسبقهم إليها سوى التنظيمات الإرهابية، يضع علامة استفهام جديدة حول أداء المبعوث الأممي في اليمن".

وأشار إلى أن "موقف المبعوث الخاص لليمن امتداد لمواقفه الضبابية إزاء مختلف القضايا المتصلة بالتدخلات الإيرانية في اليمن ومشاورات السلام وتنفيذ اتفاقات السويد وملف انسحاب المليشيا الحوثية من مدينة وموانئ الحديدة، والتصعيد العسكري والجرائم التي ترتكبها المليشيا بحق المواطنين في مناطق سيطرتها".

كانت محكمة تابعة للانقلابيين قضت بإعدام 30 مختطفاً في صنعاء، في تطور خطير ينسف اتفاق تبادل الأسرى الذين كان قد شملهم عقب مشاورات السويد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولقيت الخطوة الحوثية انتقادات واسعة من منظمات دولية ومؤسسات يمنية؛ حيث قالت منظمة العفو الدولية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر إن "حكم المحكمة الحوثية يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".

وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بإلغاء تلك الأحكام الجائرة وإطلاق سراح المختطفين على الفور.