بعد 8 أشهر.. مظاهرات محدودة لـ"السترات الصفراء" بفرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خرج المئات من محتجي "السترات الصفراء"، السبت، إلى شوارع باريس في مظاهرات محدودة بعد قرابة الـ8 أشهر من بدء الحراك الرافض لسوء الأوضاع الاجتماعية.



ورفع المتظاهرون شعارات تندد بوزير البيئة والرئيس السابق للجمعية الوطنية فرنسوا دو روجي الذي اتهمه موقع "ميديابارت" بإقامة مآدب عشاء باذخة على حساب دافعي الضرائب، إلى جانب الشعار التقليدي الذي يطالب باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وسجلت حوادث محدودة شرقي العاصمة باريس، واستخدمت قوات الأمن أحيانا الغاز المسيل للدموع بعدما استهدفت بمقذوفات.

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ومُنع المتظاهرون من دخول محطة ليون، وتم تفريقهم قبل أن تنتهي المسيرة في محطة أوسترليتز، بعد اعتقال بعضهم.

وفي مدينة بوردو التي شكلت معقلا للحراك لوقت طويل، لم يتجاوز عدد المتظاهرين 250 شخصا.

وعلى الرغم من قوة الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا، والتي نادت بالإطاحة بالرئيس ماكرون، فإن أعداد المتظاهرين أخذت في التضاؤل مع مرور الأسابيع وعدم إحداث تغيير جذري جراء المظاهرات.