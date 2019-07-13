"العسكري" السوداني والمعارضة يناقشان السبت وثيقة الدستور

قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني إنه سيناقش الوثيقة الدستورية مع قوى إعلان الحرية والتغيير، مساء اليوم السبت، بفندق كورنثيا.

ونفى، في بيان، أوردته وكالة الأنباء السودانية، الشائعات التي ترددت عن تأجيل جلسة اليوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير إلى الأحد، لإجراء مزيد من التشاور.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن لباد، عن تأجيل الاجتماع المباشر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، الذي كان مقرراً له اليوم ، لحسم وثيقة الإعلان الدستوري إلى غد الأحد، لإجراء مزيد من التشاور.

وقال لباد، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن التأجيل جاء بطلب من الطرفين، وذلك لمزيد من التشاور.

وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر مقربة أن الوسيط الأفريقي سلّم نسخاً من وثيقة الاتفاق النهائية بشقيها السياسي والدستوري، الجمعة الماضي، وتدرسها حالياً قوى الحرية والتغيير.

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والجمعة الماضي، أعلن الوسيط الأفريقي أن المجلس العسكري السوداني وقوى "الحرية والتغيير" اتفقا بشكل كامل على الإعلان السياسي المحدد لهيئات المرحلة الانتقالية كافة.

وقال إن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع، السبت، للدراسة والمصادقة على وثيقة "الإعلان الدستوري" المنظم للفترة الانتقالية.





وكان من المنتظر أن يوقع الطرفان بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق بإعلانيها السياسي والدستوري، السبت، على أن يكون التوقيع النهائي يوم الأحد أو الإثنين خلال كرنفال كبير، وفق مصادر سودانية.

وتوصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية، عقب وساطة مشتركة ناجحة قادها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، التي أنهت شهوراً من التوتر.

وقضى الاتفاق -الذي حظي بترحيب دولي وإقليمي واسع- بتشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً مناصفة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير (5+5)، والعضو المكمل شخصية وطنية مستقلة، على أن يتولى العسكريون رئاسته لمدة 21 شهراً والمدنيون الـ18 شهراً الأخيرة من عمر الفترة الانتقالية.

كما قضى بتشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة، تقوم بترشيحهم قوى الحرية والتغيير، فيما تم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى فترة 3 أشهر بعد تكوين الحكومة المدنية.