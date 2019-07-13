خبراء: كلام إيران عن النووي مناورة لتخفيف العقوبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يذهب عدد من الخبراء العسكريين إلى أن هناك تهويلا كبيرا في قدرة إيران على صناعة الأسلحة النووية، ويرون أن خطوتها الأخيرة بالإعلان عن زيادة تخصيب اليورانيوم في إخلال واضح للاتفاقية النووية الشاملة التي وقعتها قبل سنوات، تهدف إلى الخداع والمناورة من أجل دفع دول أوروبا للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تخفيف العقوبات الاقتصادية الحالية المفروضة عليها.

ويقول مدير سياسة منع الانتشار النووي في جمعية الحد من الأسلحة كيلسي دافنبورت «هذه ليست اندفاعة لقنبلة نووية، إنها خطوة تهدف إلى المناورة وكسب الوقت في المفاوضات مع الأوروبيين وروسيا والصين بشأن تخفيف العقوبات».

ويتفق خبراء مجلة فورين بوليسي الأمريكية الشهيرة المتخصصة في المجال الأمني والعسكري على أن انتهاك طهران لاتفاقية الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب الذي حددته الاتفاقية النووية، خطوة رمزية أكثر من كونه خطوة ملموسة نحو الحصول على سلاح نووي. وعلى الرغم من أن معظمهم يتفقون على أن إيران لديها القدرة على بناء مثل هذا الجهاز في نهاية المطاف، إلا أنهم يرون أنه ليس من الواضح ما إذا كانت طهران لديها النية أو حتى ترى ضرورة القيام بذلك.

وكانت إيران وافقت على نصوص في الاتفاقية النووية الشاملة بخصوص تخصيب اليورانيوم، وأقرت بالالتزامات المنصوص عليها قبل خرق الاتفاقية.

المفاعلات.. خط أحمر

كانت إيران تبني منشأة نووية تعمل بالماء الثقيل بالقرب من مدينة أراك، ويحتوي الوقود المستهلك من مفاعل يعمل بالماء الثقيل على بلوتونيوم مناسب لصنع قنبلة نووية.

- أرادت القوى العالمية في الأصل تفكيك أراك بسبب خطر الانتشار، وبموجب اتفاق نووي موقت تم الاتفاق عليه في 2013، وافقت إيران على عدم تشغيل المفاعل.

- بموجب خطة العمل المشتركة JCPOA، قالت إيران إنها ستعيد تصميم المفاعل حتى لا يتمكن من إنتاج أي بلوتونيوم يستخدم في صنع الأسلحة، وسيتم إرسال جميع الوقود المستهلك إلى خارج البلاد طالما يوجد المفاعل المعدل.

- لن يسمح لإيران ببناء مفاعلات إضافية تعمل بالماء الثقيل أو تجميع أي مياه ثقيلة زائدة حتى عام 2031.

حظر الصواريخ الباليستية

أعربت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما عن ثقتها في أن اتفاقية JCPOA ستمنع إيران من بناء برنامج نووي في الخفاء، وقال إن إيران قد التزمت «بالرصد والتحقق والتفتيش الاستثنائي والقوي».

- يراقب المفتشون التابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية المواقع الإيرانية النووية المعلنة باستمرار، ويتحققون أيضا من أنه لا يتم نقل المواد الانشطارية سرا إلى مكان سري لصنع قنبلة.

- حتى عام 2031، سيكون أمام إيران 24 يوما للامتثال لأي طلب للوصول إلى الوكالة، وإذا رفضت، فإن لجنة مشتركة من ثمانية أعضاء - بما في ذلك إيران - ستحكم في هذه القضية، ويمكنها اتخاذ قرار بشأن الخطوات العقابية، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات.

- سيظل الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على استيراد تكنولوجيا الصواريخ الباليستية ساري المفعول لمدة تصل إلى ثماني سنوات.

إنتاج 10 قنابل

قبل يوليو 2015، كان لدى إيران مخزون كبير من اليورانيوم المخصب، ونحو 20 ألف جهاز للطرد المركزي، وهو ما يكفي لإنتاج ثماني إلى عشر قنابل، وفقا لإدارة أوباما.

عندها، قدر الخبراء الأمريكيون أنه إذا قررت إيران التسرع في صنع قنبلة، فإن الأمر سيستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى تحصل على ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% لتصنيع سلاح نووي، وقالت إدارة أوباما إن JCPOA ستزيل العناصر الرئيسة التي ستحتاجها إيران لإنشاء قنبلة وزيادة وقت اندلاعها إلى عام أو أكثر.

ضغط وتصعيد

صعدت طهران أخيرا من الضغوط على باقي أتباع الاتفاق النووي، في إطار حملة ممنهجة لتحقيق «الضغط الأقصى» على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث سعت طهران إلى مهاجمة وتخريب ناقلات النفط في خليج عمان، وأسقطت طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار، كما يهدد النظام بتعليق الالتزامات الأخرى بموجب اتفاق 2015 في أيام فقط ما لم تقم القوى الأوروبية بتخفيف العقوبات.

هل اقتربت من النووي؟

• يصف اتفاق 2015 مستويات إيران من اليورانيوم المخصب إلى 3.67% الذي يسمى «اليورانيوم منخفض التخصيب»، وهي مناسبة لإنتاج الوقود لمفاعلات الطاقة النووية عند 300 كجم.

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• ستحتاج طهران إلى 1,050 كجم من اليورانيوم منخفض التخصيب لصنع جوهر قنبلة واحدة.

• سيتعين على إيران أن تزيد التخصيب إلى درجة نقاء 90%، باستخدام أجهزة الطرد المركزي حتى تمتلك نحو 25 كجم مما يسمى «اليورانيوم عالي التخصيب».

ويقدر الخبراء أن الأمر سيستغرق نحو عام حتى تقوم طهران بتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية، وتسمى أيضا «نقطة الانطلاق» - وهي أسرع بشكل محتمل إذا انتهكت إيران أجزاء أخرى من اتفاق عام 2015. وقال دافنبورت إن حقيقة أن إيران تجاوزت حدود الـ300 كجم لا تغير هذا الجدول الزمني بشكل كبير.

قبل اتفاقية عام 2015، كان لدى إيران أكثر من 10000 كجم من اليورانيوم منخفض التخصيب، ولكن كان مطلوبا شحن 98% منه إلى خارج البلاد.

قال دافنبورت إنه بمجرد امتلاك إيران ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في تصنيع الأسلحة، سيتعين عليها بعد ذلك تحويل هذا اليورانيوم من غاز إلى معدن، وتزويده بحزمة متفجرة يمكن أن تشعل رد فعل الانشطار، وتثبيته على صاروخ باليستي.

مدة الانتقال

يقدر الخبراء أن الانتقال لامتلاك سلاح نووي قابل للنشر فعليا قد يستغرق ما بين بضعة أشهر وسنة أخرى، وقال أولي هاينونين من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إن المعلومات الأخيرة حول خطة عماد تشير إلى أن إيران كانت في 2003 تقوم ببناء المنشآت الضرورية، بما في ذلك شهيد بوروجردي في بارشين.

وقال إن مثل هذا التركيب لا يزال قائما أو يمكن إعادة بنائه بسرعة إلى حد ما، مما يقلل من الوقت الذي تستغرقه إيران للحصول على سلاح نووي كامل.

وأكد دافنبورت أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي قدر في 2007 أن إيران قد أتقنت الخطوات اللازمة لصنع سلاح نووي، بما في ذلك البحث عن تزاوج رأس حربي مع أنواع معينة من الصواريخ الباليستية، إلا أن النظام لم يختبر هذه القدرة فعليا حتى الآن.

تسريع الخط الزمني

ويتفق الخبراء على أن إيران لديها القدرة على صنع قنبلة نووية في نهاية المطاف، ولكن ما إذا كان النظام سيفعل ذلك فعلا فهو سؤال مختلف تماما.

هناك خطوة أخرى يمكن أن تسرع الخط الزمني، وهي تثبيت أجهزة طرد مركزي إضافية، والتي قد تنتهك قطعة رئيسة أخرى من صفقة 2015،حيث إنه قبل الاتفاق كان لدى إيران أكثر من 19000 جهاز للطرد المركزي يمكن أن تستخدمه لتحويل اليورانيوم منخفض التخصيب إلى يورانيوم عالي التخصيب في غضون بضعة أسابيع فقط، ولكن لديها الآن ما بين 3000 و4000 جهاز فقط.

يذكر أن تركيب بضعة آلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة قد يؤدي إلى تقليل وقت الاستراحة إلى أقل من أربعة أشهر.

شروط اليورانيوم

• تخفيض مخزون اليورانيوم الإيراني بنسبة 98% إلى 300 كجم لمدة 15 عاما.

• كان لدى إيران مرفقان، ناتانز وفوردو، حيث تم ضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي لفصل النظير الأكثر انشطارية، U- 235.

• يمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب، والذي يحتوي على تركيز من 3% إلى 4% من U-235، لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية.

• في يوليو 2015، كان لدى إيران ما يقرب من 20 ألف جهاز طرد مركزي، وبموجب JCPOA ، يقتصر على تثبيت ما لا يزيد على 5,060 من أجهزة الطرد المركزي الأقدم والأقل كفاءة في ناتانز حتى 2026.

• تخفيض مخزون اليورانيوم الإيراني بنسبة 98% إلى 300 كجم، وهو رقم يجب ألا يتجاوز حتى عام 2031، كما يجب أن يحافظ على مستوى التخصيب في المخزون عند 3.67%.

• بحلول يناير 2016، خفضت إيران بشكل كبير عدد أجهزة الطرد المركزي المثبتة في ناتانز وفوردو، وشحنت أطنانا من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا.

• يجب أن يتم البحث والتطوير في ناتانز فقط ويكون محدودا حتى 2024.

• لن يسمح بتخصيب اليورانيوم في فوردو حتى 2031، وتحول المنشأة تحت الأرض إلى مركز للفيزياء والتكنولوجيا.

• ستنتج أجهزة الطرد المركزي الموجودة في الموقع والبالغ عددها 1044 جهازا نظائر مشعة لاستخدامها في الطب والزراعة والصناعة والعلوم.