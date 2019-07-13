إرجاء شهادة مولر في الكونجرس أسبوعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن تقرر إرجاء شهادة المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر بشأن تحقيقه في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية والتواطؤ المحتمل مع حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمدة أسبوع، حسبما قال عضوان بالكونجرس. وكان من المفترض أن يدلي مولر بشهادة لمدة ساعتين الأربعاء المقبل أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب ولجنة الاستخبارات بالمجلس، ولكن بعدما اشتكى نواب من أن الوقت غير كاف لاستجواب المحقق، قال رئيسا اللجنتين جيري نادلر وأدام شيف إنه تم إرجاء شهادة مولر إلى يوم 24 يوليو «بناء على طلبه». وقال الرئيسان في بيان إن مولر سيدلي بشهادته لمدة ثلاث ساعات أمام اللجنة القضائية، وبعد استراحة سيدلي بشهادته أمام لجنة الاستخبارات.



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