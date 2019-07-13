الشيوخ يدعو ترمب لفرض عقوبات على إردوغان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه أربعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الرئيسين دعوة للرئيس دونالد ترمب لفرض عقوبات على تركيا، بعد بدء أنقرة حيازة نظام الدفاع الجوي الروسي (إس- 400)، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع في تركيا وصول المجموعة الأولى من أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة «إس ـ 400» إلى مطار عسكري في العاصمة التركية أنقرة.

وكتب الأعضاء الأربعة بمجلس الشيوخ «على أساس قوي من الحزبين، أوضح الكونجرس أنه يجب أن تكون هناك عواقب لحيازة الرئيس رجب طيب إردوغان (إس- 400). إشارة مثيرة للقلق من التوافق الاستراتيجي مع الروسي فلاديمير بوتين وتهديد لبرنامج (إف - 35)». وجاء في الرسالة «نتيجة لذلك نحث الرئيس ترمب على التنفيذ الكامل للعقوبات كما يقضي القانون».

ومع ذلك أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن «تركيا حليف مهم لحلف الناتو، ونأمل أن تتغلب العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا على هذا التراجع».

وأكدت وزارة الدفاع التركية أمس هبوط طائرة شحن روسية رابعة تحمل أجزاء من أنظمة «إس ـ 400» الصاروخية الروسية إلى قاعدة «أكينجي» في ضواحي أنقرة، حسب وكالة «الأناضول» الرسمية التركية.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة «لا يزال توريد أجزاء أنظمة «إس ـ 400» الروسية مستمرا. هبطت الطائرة الرابعة في قاعدة أكينجي الجوية».

وبدأ توريد أنظمة «إس ـ 400» الصاروخية الروسية إلى تركيا أمس الأول. وقالت وزارة الدفاع التركية إن 3 طائرات شحن نقلت أمس الأول عددا من الجرارات وسيارات النقل والتحميل إلى قاعدة أكينجي الجوية.

ومن جانبها، قالت دائرة الصناعة الدفاعية التركية إن توريد الأجزاء الأخرى للأنظمة الروسية سيستمر في القريب العاجل، وظهرت أول أنباء حول المفاوضات بين روسيا وتركيا بشأن توريد منظومة «إس ـ 400» الصاروخية الروسية إلى تركيا في نوفمبر 2016 وفي سبتمبر 2017 أكد الجانب الروسي توقيع عقد مع تركيا بهذا الخصوص، حسب موقع «روسيا اليوم».

وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، آنذاك أن نشر «إس ـ 400» في الأراضي التركية سيبدأ في أكتوبر 2019.

من جهته أفاد المدير العام لشركة «روستيخ» الروسية سيرجي تشيميزوف، في ديسمبر 2017، بأن قيمة توريد منظومة «إس ـ 400» إلى تركيا تبلغ 2.5 مليار دولار.