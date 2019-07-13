شكرا لقرائتكم موغريني من بغداد: ندعم مؤتمراً عراقياً حول توتر الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فديريكا موغريني، السبت، إن الكتلة الأوروبية تؤيد تماما مقترحا عراقيا لعقد مؤتمر إقليمي وسط توترات متزايدة في منطقة الخليج العربي.

وكان العراق، الحليف لكل من الولايات المتحدة وإيران اللتين تسيران على مسار مواجهة في حين يترنح الاتفاق النووي الإيراني، عرض الوساطة بين واشنطن وطهران، بينما تضغط الجمهورية الإسلامية على الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق لتعويض تأثير العقوبات الأميركية.

وفي أول زيارة لها إلى العراق منذ عام 2014، قالت موغريني إنها ناقشت مع مسؤولين عراقيين الحاجة إلى خفض التصعيد واتباع مسارات الحوار من أجل منع التبعات الخطيرة للحسابات الخاطئة.

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وأضافت: "تحدثت مع العراقيين باستفاضة عن التوترات المتزايدة في المنطقة، والحاجة أولا وقبل كل شيء إلى تجنب التصعيد، وتجنب أي سوء تقدير يمكن أن يؤدي إلى تبعات وخيمة للغاية، أولا وقبل كل شيء بالنسبة للعراق، وكذلك الحاجة إلى خفض التصعيد وإيجاد وبناء سبل للحوار والعيش معا".

وقال مسؤولون عراقيون إن فكرة المؤتمر الإقليمي قيد التطوير.

ويتعرض العراق إلى ضغوط لمنع أراضيه من أن تصبح ساحة معركة للتوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة. وتحتفظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية وأكثر من 5000 جندي في العراق.

وتدعم إيران مجموعة من الميليشيات العراقية القوية التي لعبت دورا رئيسيا في محاربة مقاتلي تنظيم داعش، وبعضها يعارض علانية الوجود الأميركي في العراق.