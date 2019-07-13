شكرا لقرائتكم وزير خارجية إيران إلى نيويورك للمشاركة بمؤتمر أممي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، توجه إلى نيويورك، السبت، لحضور مؤتمر بالأمم المتحدة.

وأفادت الوكالة أن ظريف سيحضر اجتماعا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك ثم يتوجه إلى فنزويلا وبوليفيا ونيكارغوا.

وتأتي زيارة ظريف في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع في هجمات على ناقلات نفط بالخليج مؤخرا، واقترب البلدان من حافة مواجهة عسكرية مباشرة الشهر الماضي بعدما أسقطت طهران طائرة مسيرة أميركية، وأمر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برد انتقامي، لكنه ألغى ضربة جوية لأهداف إيرانية في اللحظة الأخيرة.

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وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قال في يونيو/حزيران إن واشنطن ستفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم ظريف، وهي خطوة كفيلة بإعاقة أي جهود دبلوماسية لحل الخلاف بين البلدين.

لكنّ مصدرين مطلعين على الأمر أوضحا، الخميس، أن الولايات المتحدة قررت ألا تفرض عقوبات على ظريف حاليا في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تبقي الباب مفتوحا فيما يبدو أمام الجهود الدبلوماسية.

وأعلن الرئيس الأميركي في العام الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق الموقع بين إيران وقوى عالمية في عام 2015، والذي استهدف فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وشددت الولايات المتحدة العقوبات على طهران منذ ذلك الوقت مما تسبب في خفض كبير في صادرات النفط الإيرانية.