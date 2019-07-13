الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

يظل شرف إرتداء الزي العسكري للجيش المصري هو حلم لكل أبناء هذا الوطن ، وتتعدد الكليات العسكرية والمعاهد التابعة لوزارة الدفاع والتي تقوم بتأهيل الطلاب للعمل في مختلف الأسلحة التابعة للقوات المسلحة المصرية ، فمنها الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية البحرية وغيرها من الكليات والمعاهد العسكرية التي تؤهل حماة الوطن لتحمل مسئولية الدفاع عن مصر .

ومن واقع ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ، ستتعرف فيما يلي على الشروط العامة للقبول بكلية الطب بالقوات المسلحة :-

الشروط الخاصة - السن :

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2019 عن 21 سنـة .

الشروط الخاصة - المؤهل :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي ( شعبة العلوم ) فقط ( من الذكور والإناث ) وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى .

النسبة المئوية للمجمـوع 95 % فأكثر .

مدة الدراسة - ست سنوات يدرس فيها الطالب :

علـوم طبيــة.

علوم إدارية وانسانيـة.

علـوم عسكــرية عامـة .

المؤهل الدراسى :

درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة

شهادة اتمام الدراسة العسكرية .

يسمح لخريجى كلية الطب بالقوات المسلحة إستكمال الدراسات العليا فى الطب (دبلوم/ماجستير/دكتوراه) من كليات الطب فى الجامعات المصرية