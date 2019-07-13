الموجز - كتب - محمد علي هـاشم
يظل شرف إرتداء الزي العسكري للجيش المصري هو حلم لكل أبناء هذا الوطن ، وتتعدد الكليات العسكرية والمعاهد التابعة لوزارة الدفاع والتي تقوم بتأهيل الطلاب للعمل في مختلف الأسلحة التابعة للقوات المسلحة المصرية ، فمنها الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية البحرية وغيرها من الكليات والمعاهد العسكرية التي تؤهل حماة الوطن لتحمل مسئولية الدفاع عن مصر .
ومن واقع ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ، ستتعرف فيما يلي على الشروط العامة للقبول بكلية الطب بالقوات المسلحة :-
الشروط الخاصة - السن :
ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2019 عن 21 سنـة .
الشروط الخاصة - المؤهل :
تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي ( شعبة العلوم ) فقط ( من الذكور والإناث ) وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى .
النسبة المئوية للمجمـوع 95 % فأكثر .
مدة الدراسة - ست سنوات يدرس فيها الطالب :
علـوم طبيــة.
علوم إدارية وانسانيـة.
علـوم عسكــرية عامـة .
المؤهل الدراسى :
درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة
شهادة اتمام الدراسة العسكرية .
يسمح لخريجى كلية الطب بالقوات المسلحة إستكمال الدراسات العليا فى الطب (دبلوم/ماجستير/دكتوراه) من كليات الطب فى الجامعات المصرية
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