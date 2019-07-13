الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

يظل شرف إرتداء الزي العسكري للجيش المصري هو حلم لكل أبناء هذا الوطن ، وتتعدد الكليات العسكرية والمعاهد التابعة لوزارة الدفاع والتي تقوم بتأهيل الطلاب للعمل في مختلف الأسلحة التابعة للقوات المسلحة المصرية ، فمنها الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية البحرية وغيرها من الكليات والمعاهد العسكرية التي تؤهل حماة الوطن لتحمل مسئولية الدفاع عن مصر .

ومن واقع ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ، ستتعرف فيما يلي على الشروط العامة للقبول بكلية الدفاع الجوي :-

الشروط الخاصة - السن :

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2019 عن 21 سنة .

الشروط الخاصة - المؤهل :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات ) فقط وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل فى مادتى الفيزياء و الرياضيات " على 70 % فأكثر .

النسبـة المئوية للمجموع 85 % فأكثر .

مدة الدراسة - اربعة سنوات يدرس فيها الطالب :

علـــوم عسكرية عامة .

علوم إدارية وانسانيــة.

علوم عسكرية تخصصية للدفاع الجوى .

علــوم هندسيـة .

بعد التخرج يلتحق الخريج بكلية الدفاع الجوى سنة دراسية خامسة بتفرغ كامل (السنة التكميلية).

المؤهل الدراسى :

البكالوريوس فى علوم الدفاع الجوى .

يحصل بعدها الخريج على بكالوريوس العلـــــــوم الهندسيــة من جامعـــة الاسكندرية تخصص هندسة اتصالات

يسمح لخريجى كلـية الدفاع الجوى إستكمال الدراسات العليا فى الهندسه ( دبــلوم / ماجستــير / دكتوراه ) من كليــات الهندســة فى الجــامعات المصــرية