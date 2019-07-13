وزير الخارجية العراقي يدعو أوروبا الى تسهيل منح مواطنيه تأشيرة "شنغن"

دعا وزير الخارجية العراقي، ​محمد علي الحكيم​، دول ​الاتحاد الأوروبي​ إلى "تسهيل منح تأشيرة الدخول "شنغن" لمواطنيه الراغبين بزيارة ​أوروبا​ لغرض السياحة والدراسة والتجارة"، مؤكداً "سعي ​الحكومة الاتحادية​ لتفعيل ​قطاع السياحة​".

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