قناة إسرائيلية: زوجة نتانياهو تدخلت لمنع تعيين مسؤولين كبار

كشفت القناة 12 الاسرائيلية، أن "زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، ​سارة نتانياهو​ تدخلت لمنع تعيين مسؤولين حكوميين كبار، وأجبرت نتانياهو على منع مناقشة هذه ​التعيينات​ بإحدى جلسات الحكومة"، مشيرةً إلى أنه "قرر ​افيغدور ليبرمان​ وزير الخارجية بين 2009 و2012، تعيين كل من ألون بينكاس، سفيرا في ​الأمم المتحدة​، وشاي بازاك، قنصلا رئيسيا في ​الولايات المتحدة​، وكان مقررا مناقشة هذين التعيينين في جلسة للحكومة، لكن ​نتنياهو​ رفض ذلك بشدة".

ولفتت إلى أن "سكرتير الحكومة في حينه، تسفيكا هاوزر، اتصل به وقال له إن نتنياهو اتصل عليه في الصباح الباكر ووبخه لأنه وضع مناقشة تعيين بينكاس وبازاك على جدول أعمال ​جلسة الحكومة​ دون موافقته، وفي خلفية المكالمة كان واضحا صوت سارة نتانياهو وهي تلقن زوجها تعليماتها حول ذلك".