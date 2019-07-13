الحريري يلتقي جنبلاط في هذه الأثناء في بيت الوسط

يلتقي رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في هذه الاثناء رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ يرافقه النائب تيمور جنبلاط ووزير الصناعة وائل أبو فاعور ووزير التربية أكرم شهيب والوزير السابق غازي العريضي بحضور الوزير السابق غطاس خوري.

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