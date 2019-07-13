جنبلاط: التحقيق يأخذ مجراه في حادثة البساتين وننتظر بأن يُسلم المشتبه بهم

لفت رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى "أننا ناقشنا في الكثير من الامور ومنها موازنة الـ 2020 كوننا أصبحنا على مشارف نهاية الـ 2019 بالاضافة إلى الهم المعيشي وأهمية الوصول إلى الاستحقاق أي مؤتمر سيدر وغيرها من الامور".

وفيما يتعلق بحادثة البساتين، أشار جنبلاط إلى أن "التحقيقات تأخذ مجراها ونحن بانتظار أن يتم تسليم المشتبه بهم الى المعلومات ومن ثم ننسّق مع الحريري ولا استعجال".

كما رد على الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، قائلا "مش حلوة بحقك يا سيد" أن تنتهي بالمطالعة الكبيرة بالحديث عن فتوش"، مؤكداً "انني لم اطلب في حياتي شراكة مع فتوش او غيره و"شو عدا ما بدا يا سيد حسن" رجّعتنا الى الـ2005 والى سلاح الغدر وقد التقينا 6 مرات بعدها برغم كل ما حدث وهذا أمر مزعج واذكرك أنني معك فقط في ما خص فلسطين".

وأفاد بـ"إنني أنبه من حرصي على الامن بأن لا ينقل أشخاص حول السيد حسن لهم علاقة مع كسارات فتوش معلومات خاطئة اليه"، موضحاً أن "الوزير اكرم شهيّب وضع عندما كان وزير بيئة مخططاً توجيهياً عندما كان وزيراً للبيئة تقضي باستيراد البحص والرمل من سوريا"، متوجهاً إلى السيد نصرالله قائلا "أنا معك بفلسطين لكن فقط بفلسطين وغير فلسطين لست معك ونؤكد أنه من الضروري أن تكون مزارع شبعا ارضا لبنانية شرعية بالتحديد وبالترسيم لنحررها بكل الوسائل".

وردا على أحد الاسئلة، أكد جنبلاط أن "العلاقة مع الحريري ممتازة وكانت مناسبة لمناقشة الكثير من الامور وخاصة المتعلقة بالموازنة وجها لوجه".