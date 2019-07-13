باسيل:المعنى الوحيد للهدوء الذي ننعم به منذ حرب تموز هو قدرة الردع

أوضح ئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ في حديث تلفزيوني لمناسبة ذكرى ​حرب تموز​ 2006 أن "التفاهم مع ​حزب الله​ حصل بشكل عفوي وبالنسبة لنا كان في حرب خارجية على ​لبنان​ ومن الطبيعي ان يتم التفاهم وهذا التفاهم مع حزب الله يستوجب حماية ودفاع"، لافتا إلى ان "الانتصار الحقيقي في حرب تموز لم يكن في الانتصار العسكري بل بعودة الناس إلى قراهم خلال 24 ساعة".

وحول ​صفقة القرن​، رأى باسيل ان "الموضوع نفسه وفي كل مرة يتحضر مشروع جديد لتكريس كيان يهودي فارض نفسه ب​السلاح​ والقوة وهذا أمر لا نقبل به ونحن ضد التغيير الجذزي للأوطان".

ورأى انه "من العام 2006 حتى اليوم، المعنى الوحيد للهدوء الذي ننعم به هو قدرة الردع"، معتبرا انه "لو هزمنا في حرب تموز لكنا عشنا تحت الغطرسة والاستبداد التي تريدها ​اسرائيل​، ونحن كنا نلتقي مع حزب الله خلال الحرب بطريقة سرية ولم نكن بحاجة للتنسيق سياسيا وموقفنا كان عالي السقف بمعنى اننا كنا نعتبر حرب تموز هي معركة وجود

وقال: "بقدر ما تكون وحدتنا الداخلية قوية بقدر ما يكون احتمال الخطر علينا أقل، وحدتنا هي الضمانة وتعطينا المجال لبناء دولة ومؤسسات".