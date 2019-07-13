MTV :لقاء جنبلاط والحريري جاء ضمن الإستقبالات التي يقوم بها الاخير لمتابعة لحادث البساتين

علمت قناة الـ"MTV" أن "لقاء رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ جاء ضمن الإستقبالات التي يقوم بها الحريري لمتابعة لحادث البساتين". وكان جنبلاط قد زار الحريري في بيت الوسط يرافقه كل من رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط ووزري الصناعة وائل أبو فاعور ووزير التربية أكرم شهيب والوزير الساقب غازي العريضي بحضور مستشار الحريري الوزير السابق غطاس خوري.

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