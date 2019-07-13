البطريرك الراعي: على الانسان أن يكون أكبر من مصيبته وعلينا النضال من أجل البقاء

أكد ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ في تصريح له أن "​الأرز​ صمد ونحن سنصمد أيضا وعلى الانسان أن يكون أكبر من مصيبته"، مشيراً إلى أنه "علينا النضال والصمود من أجل البقاء وسنبقى في هذه الارض ولا يمكن أن "نفرط" وإلا نكون نتنكر للأرز الذي صمد في الرياح و ​الثلوج​ ولنبني ​الجمهورية القوية​ على هذه الارض".

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