عدوان: كتلة القوات ستصوت ضد مشروع الموازنة في المجلس النيابي

أكد رئيس كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان في حديث تلفزيوني أن "كتلة القوات ستصوت ضد مشروع الموازنة في مجلس النواب لأن مقاربتنا تختلف عن مقاربة الحكومة فنحن نعتبر انه هناك حالة انكار للواقع الذي نحن به".
وشدد على انه "نحن نريد معالجة جذرية ولدينا مقاربة واضحة لهذه المعالجة وهي البدء بالمحميات من مصرف لبنان إلى المرفأ والتهرب الضريبي والجمرك"، لافتا إلى انه "نصوت مع بعض المواد الاصلاحية التي بحثت في لجة المال".
ورأى ان "كل مسؤول سياسي يجب أن يتخلى عن المحمية التي أنشأها، وإن لم نحقق هذه المقاربة ستظل هناك مشكلة، وسنظل في حالة انكار حتى يقع الوضع في لبنان".
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