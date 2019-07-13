عدوان: كتلة القوات ستصوت ضد مشروع الموازنة في المجلس النيابي

أكد رئيس كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ في حديث تلفزيوني أن "كتلة القوات ستصوت ضد مشروع ​الموازنة​ في ​مجلس النواب​ لأن مقاربتنا تختلف عن مقاربة ​الحكومة​ فنحن نعتبر انه هناك حالة انكار للواقع الذي نحن به".

وشدد على انه "نحن نريد معالجة جذرية ولدينا مقاربة واضحة لهذه المعالجة وهي البدء ب​المحميات​ من ​مصرف لبنان​ إلى المرفأ والتهرب الضريبي والجمرك"، لافتا إلى انه "نصوت مع بعض المواد الاصلاحية التي بحثت في لجة ​المال​".

ورأى ان "كل مسؤول سياسي يجب أن يتخلى عن المحمية التي أنشأها، وإن لم نحقق هذه المقاربة ستظل هناك مشكلة، وسنظل في حالة انكار حتى يقع الوضع في لبنان".