فريد البستاني: الشوف وأهله أكبر بكثير من التناحر

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ في حديث تلفزيوني أن "​الشوف​ وأهله أكبر بكثير من التناحر وأنا لن أتحدث عن العيش المشترك ولكن اقول أننا شعب واحد".

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